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Spor

Bonservisi belli oldu! Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, Emin Bayram'ın 4 milyon Euro karşılığında Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

30 Temmuz 2024 Salı 21:52 - Güncelleme:
Bonservisi belli oldu! Galatasaray ayrılığı açıkladı
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Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır."

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