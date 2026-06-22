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Spor

Bonservisi belli oldu! Galatasaray'da Andre seferberliği

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Galatasaray ara transfer döneminde listesinde yer alan isme tekrardan odaklandı. Sarı kırmızılı ekip, Premier Lig'den düşen Wolverhampton forması giyen 24 yaşındaki başarılı futbolcu Andre'yi yakından takip ediyor. İşte detaylar...

TRT Spor22 Haziran 2026 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Bonservisi belli oldu! Galatasaray'da Andre seferberliği
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden biri de orta saha. Devre arası transfer döneminde ismi gündeme gelen futbolcular, bu yaz da listede yer almaya devam ediyor. Bu isimlerden biri, Wolverhampton forması giyen Andre.

Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi, istenilen teklif geldiği sürece kadrosundaki her futbolcuyu satma kararı aldı. Wolverhampton'ın, 2024 yazında Fluminense'den 22 milyon avroya aldığı Brezilyalı futbolcu için beklentisi 25 milyon euro.

Sarı kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri olmayan Andre için 20 milyon avro düşünüldüğü öğrenildi. Felipe Melo'nun da 6 numara için ciddi şekilde önerdiği 24 yaşındaki futbolcu, yakından takip edilmeye devam ediliyor.

PERFORMANSI

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geride kalan sezon 39 maçta 3 bin 122 dakika süre buldu. Andre, söz konusu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

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