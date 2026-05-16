Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un talipleri günden güne artıyor.

Son olarak İtalyan devi Milan'ın talip olduğu yıldız forvetin bonservisi belli oldu.

Madrid ekibi, 30 yaşındaki santrfor için 40 milyon euroluk bir bonservis geliri bekliyor.

FENERBAHÇE'DEN ALEXANDER SÖRLOTH ATAĞI

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Alexander Sörloth için temasa geçti.

Yıldız futbolcunun, Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, bonservis pazarlıkları sürüyor.

Şartlarda anlaşılması halinde Sörloth'un gelecek sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

20 MİLYON EUROLUK FORVET

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Norveçli golcü, bu sezon çıktığı 52 maçta 20 kez ağları havalandırdı.