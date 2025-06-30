İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9069
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4199.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bonservisi bile belli oldu! Beşiktaş, Tammy Abraham ile anlaştı
Spor

Bonservisi bile belli oldu! Beşiktaş, Tammy Abraham ile anlaştı

Beşiktaş, Roma'nın yıldız golcüsü Tammy Abraham ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlıların bu transfer için İtalyan ekibine 20 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi30 Haziran 2025 Pazartesi 00:10 - Güncelleme:
Bonservisi bile belli oldu! Beşiktaş, Tammy Abraham ile anlaştı
ABONE OL

Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

MILAN PERFORMANSI

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.