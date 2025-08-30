Transferin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer gündemi hala haraketliliğini koruyor. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipte yeni bir kararda Youssef En-Nesyri için verilecek. Arabistan ve İngiltere'den teklifler alan golcü oyuncu için Fenerbahçe yönetimi yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Youssef En-Nesyri transferi için kararını verdi.

WEST HAM UNİTED EN-NESYRI İÇİN NABIZ YOKLAYACAK

Youssef En-Nesyri için en büyük ilgi İngiliz ekibi West Ham United'dan geldi. Uzun süredir Arap ekipleri tarafından istenen golcü oyuncu için Premier Lig ekibi de adım atmaya hazır. Başarılı oyuncu için West Ham United istenilen bonservisi ödemeye hazır. Londra ekibi yakın zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İngiliz ekibi transfer için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

En-Nesyri'nin Premier Lig'de forma giymek istediği vurgulanırken, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in de oyuncuya ilgisi olduğu öne sürüldü. 2029'a kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü, 40 milyon euro bedelle transfer olması halinde Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışı olacak.

SEZON PERFROMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.