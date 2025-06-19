Süper Lig ekibi Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulüp yaklaşık 8 milyon euro bedelle, bu transferi bitiriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Paul Onuachu transferi için Southampton ile el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon 25 Premier Lig maçına çıkan Nijeryalı forvet, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Onuachu, 2023/24 sezonunda Trabzonspor forması giymişti. Kiralık olarak bordo mavili formayı terleten oyuncu, 17 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.