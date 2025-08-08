Uzun süredir Arabistan'da top koşturan Sadio Mane için bu dönem yakın zamanda sona erebilir. Yıldız futbolcu yeniden Avrupa'ya dönmenin planlarını yapıyor. Başarılı futbolcu şampiyonluk yarışı veren bir takımda oynamak istiyor. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki oyuncudan da takımı Al-Nassr para kazanmak istiyor ve bu ayrılığa izin vermeye hazırlar.

BEŞİKTAŞ SADIO MANE İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Sadio Mane için Süper Lig'den talip var. Kanat oyuncusu arayışında olan Beşiktaş, Senagalli futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Sadio Mane de bu transfere sıcak bakıyor. Takımların yakın zamanda görüşmlere başlaması ve transfere nokta koyması bekleniyor. Beşiktaş, yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. Arabistan ekibinin ise bonservis beklentisi 7-8 milyon euro civarında olacak.

AL NASSR PERFORMANSI

Sadio Mane, Al Nassr formasıyla şimdiye kadar 93 resmi karşılaşmada boy gösterdi. 33 yaşındaki Senegalli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 37 gol ve 25 asistlik katkı verdi.

Öte yandan Sadio Mane'nin Arap ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına sona eriyor.