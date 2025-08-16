İSTANBUL 29°C / 22°C
  Bonservisi bile belli oldu! Takımın golcüsü Alexander Sörloth
Spor

Bonservisi bile belli oldu! Takımın golcüsü Alexander Sörloth

Atletico Madrid ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Alexander Sörloth'un kaderi belli oluyor. İspanyol ekibi oyuncunun bonservisini belirledi. İşte Alexander Sörloth haberinin detayları...

16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:17
Bonservisi bile belli oldu! Takımın golcüsü Alexander Sörloth
Ülkemizde Trabzonspor forması giydikten sonra Avrupa'da farklı takımlarda forma giyen Alexander Sörloth, kendini La Liga'da buldu ve burada başarılı performanslar sergiledi. Daha önce Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Norveçli golcü tercihini Atletico Madrid'den yana kullanmıştı. Burada gollerini atmaya devam eden yıldız isim daha çok oyuna sonradan girdi ve bu yüzden takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

ATLETİCO MADRİD BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Atletico Madrid de Alexander Sörloth ile yollarını ayırmak istiyor. İspanyol ekibi oyuncu için bonservis bedelini de belirledi. Atletico, oyuncu başarılı golcü için en az 25 milyon euro istiyor. Alexander Sörloth için İngiltere ve Arabistan'dan talipler var. Yıldız forvet de ayrılığa yeşil ışık yaktı. Transfer dönemi bitmeden bu ayrılığın gerçekleşmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 50 maça çıktı.

30 yaşındaki Norveçli santrafor, bu karşılaşmalarda takımına 24 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Alexander Sörloth'un, Madrid ile 2028 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

