İspanyol ekibi Mallorca'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriqi, transfer olamaya hazırlanıyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Mallorca yönetimi, Kosovalı forvet için 30 milyon euroluk bir bonservis geliri bekliyor.

SÜPER LİG DEVİNDEN VEDAT MURIQI ATAĞI!

Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını şimdiden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Mallorca'dan ayrılmaya hazırlanan Vedat Muriqi'in durumunu yakından takip ediyor.

REKOR BEDELLE AYRILMIŞTI!

Kosovalı futbolcu, Fenerbahçe'den bonuslar dahil yaklaşık 21 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.

BARCELONA DA DEVREDE

Katalan devi Barcelona'nın da, Lewandowski'nin olası ayrılığından dolayı forvet arayışlarına geçtiği aktarılıyor. İspanyol devinin, bu sezon La Liga'da başarılı bir performans gösteren Vedat Muriqi'i transfer listesine eklediği öne sürülüyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Mallorca formasıyla 32 maçta forma giyen Kosovalı yıldız, 21 kez ağları havalandırdı ve 1 kez de gol pası verdi.