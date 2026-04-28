  • Bonservisi bile belli oldu: Vedat Muriqi, Süper Lig'e geri dönüyor!
Bonservisi bile belli oldu: Vedat Muriqi, Süper Lig'e geri dönüyor!

İspanyol ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Mallorca yönetimi, Kosovalı golcünün bonservisini belirlerken, Süper Lig'in dev ekibi Vedat Muriqi'i yeniden Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ28 Nisan 2026 Salı 18:30
İspanyol ekibi Mallorca'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriqi, transfer olamaya hazırlanıyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Mallorca yönetimi, Kosovalı forvet için 30 milyon euroluk bir bonservis geliri bekliyor.

SÜPER LİG DEVİNDEN VEDAT MURIQI ATAĞI!

Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını şimdiden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Mallorca'dan ayrılmaya hazırlanan Vedat Muriqi'in durumunu yakından takip ediyor.

REKOR BEDELLE AYRILMIŞTI!

Kosovalı futbolcu, Fenerbahçe'den bonuslar dahil yaklaşık 21 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.

BARCELONA DA DEVREDE

Katalan devi Barcelona'nın da, Lewandowski'nin olası ayrılığından dolayı forvet arayışlarına geçtiği aktarılıyor. İspanyol devinin, bu sezon La Liga'da başarılı bir performans gösteren Vedat Muriqi'i transfer listesine eklediği öne sürülüyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Mallorca formasıyla 32 maçta forma giyen Kosovalı yıldız, 21 kez ağları havalandırdı ve 1 kez de gol pası verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

