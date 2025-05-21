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Spor

Bonservisi bile belli oldu! Yusuf Akçiçek dünya devine hayırlı olsun

Yusuf Akçiçek kariyerindeki ilk profesyonel sezonunda yıldızını parlatmayı başardı. Birçok Avrupa devinin radarında olan genç savunmacı için yeni adresi İngiliz basıını açıkladı. Yusuf Akçiçek için ödenecek bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar…

Haber Merkezi21 Mayıs 2025 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Bonservisi bile belli oldu! Yusuf Akçiçek dünya devine hayırlı olsun
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Sezon başında Fenerbahçe'nin U19 takımından A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirmeyi başardı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertlilerde özellikle Avrupa arenasında kendisini gösteren 19 yaşındaki stopere Avrupa'nın büyük kulüplerinden ilgi her geçen gün arttı. Yusuf Akçiçek için en istekli ekip ise Premier Lig devi oldu.

YUSUF AKÇİÇEK VEDA EDİYOR

Yusuf Akçiçek profesyonel formayla 1 sezon geçirdiği Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Manchester United'ın milli futbolcunun transferi için harekete geçtiği kaydedildi.

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Yusuf Akçiçek için 21 milyon sterlin ödemeyi gözden çıkardığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin de bu teklifi kabul edebileceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

BİRÇOK KULÜP DEVREDE

Haberde Manchester United'ın Yusuf Akçiçek transferinde bir adım önde olduğuna değinilirken başka talipler olduğu da belirtildi. İtalya'dan ve İngiltere'den başka kulüplerin de genç savunmacı için Fenerbahçe'nin kapsını çalmaya hazır olduğu ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta sahaya çıkan Yusuf Akçiçek 1242 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asist üretti.

Star Gazetesi

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