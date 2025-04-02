Siyah-Beyazlılar'da mayıs ayında yapılacak kongrede tek aday olarak seçime girmesi beklenen mevcut Başkan Serdal Adalı, geçen sezon ve bu yıl takımın nadir ayakta kalan isimlerden biri olan Portekizli orta saha Gedson'u 'Tamamen Beşiktaşlı' yapmak istiyor. 29 Aralık 2024'te Hüseyin Yücel ile Olağanüstü Genel Kurul'da yarışan, 8901 oyla başkanlığa seçilen Adalı, devre arasında getirilen ve eleştiri konusu olan Arroyo-Ricardo transferlerini, sezon başlamadan Gedson Fernandes'le telafi etme arzusunda

EN SON 7 MİLYON ÖNERİLMŞTİ

Siyah-Beyazlılar devre arasında Benfica ile Gedson Fernandes'in %50'lik payı için masaya oturmuştu ancak olumlu bir netice çıkmamıştı. 3 taksitle 7 milyon euro öneren Adalı yönetimi, bu rakamı 10 milyon euroya yükseltecek. Taksit konusuyla ilgili net bir bilgi yok. Yine devre arasında Rus ekipleri 20 milyon euro üzerinde tekliflerle Beşiktaş'ın kapsını çalmıştı ancak Benfica buna engel olmuştu. Kartal, oyuncusunu memnun etmek için yıldız orta sahanın maaşını da 1.7 milyon eurodan 2 milyon euroya yükseltti.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Benfica ve Tottenham formaları giydikten sonra 2021'de G.Saray formasıyla kiralık olarak Süper Lig'e giriş yapan Gedson, 'transfer çalımı' olarak Beşiktaş'a katıldı. Kara Kartal yüzde 50'sini 6 milyon euroya aldığı Gedson'u önce Rize'de kiralık oynatıp 6 ay sonra kadrosunda kullandı. Geçen yıl çifte kupada büyük pay sahibi olan 1999 doğumlu orta saha patronu; bu sezon ise çıktığı 40 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performansla ofansa da büyük katkı verdi, kariyer rekoru kırdı.