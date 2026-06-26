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Spor

Bonservisi ortaya çıktı! Beşiktaş, Outtara ile anlaşma sağladı

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Fransız ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Bonservisi ortaya çıktı! Beşiktaş, Outtara ile anlaşma sağladı
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Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol bek transferinde önemli bir aşama kaydetti.

Foot Mercato'nun haberine göre, Kassoum Ouattara'nın temsilcileri ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun genç oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği ve Ouattara'yı yaz transfer dönemindeki tek önceliği haline getirdiği belirtildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş, Monaco ile de resmi görüşmelerini hızlandırdı. Taraflar, yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden kalıcı transfer için pazarlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan Monaco, Ouattara'yla ilgilenen diğer kulüplerin tekliflerini de değerlendirmeye devam ediyor. Premier Lig'den bir kulübün de genç sol beki kadrosuna katmak istediği ancak görüşmelerde Beşiktaş'ın gerisinde olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Monaco forması ile 24 maça çıkan Ouattara, 4 asist yaptı.

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