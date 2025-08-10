İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bonservisi transfere engel oldu! Galatasaray, Senne Lammens defterini kapadı
Spor

Bonservisi transfere engel oldu! Galatasaray, Senne Lammens defterini kapadı

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Senne Lammens sarı kırmızılı ekibin gündeminde bulunuyordu. Ancak Belçika ekibinin talepleri transferin önünde engel oldu. İŞte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Bonservisi transfere engel oldu! Galatasaray, Senne Lammens defterini kapadı
ABONE OL

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kaleci transferi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, listede yer alan isimlerden biri için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılıların gündeminde Senne Lammens bulunuyordu. Ancak Belçika ekibi Antwerp'in talepleri, transferin önünde engel oldu.

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Antwerp, 24 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus istedi.

GALATASARAY VAZGEÇTİ

Galatasaray yönetimi, bu rakamı yüksek bulunca Lammens transferi için yürütülen görüşmeleri sonlandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.