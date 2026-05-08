Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için adaylıklarını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan ile Rafael Leao arasındaki ipler tamamen koptu. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun bir daha Kırmızı-Siyahlı formayı giymeyeceği öne sürüldü.

Milan, Portekizli süper yıldızın sözleşmesine 175 milyon Euro serbest kalma maddesi koymuştu. İtalyan devi, daha önce Chelsea'nin yaptığı 100 milyon Euro'luk teklifi de geri çevirmişti. Kırmızı-Siyahlılar, bu yaz bonservis beklentisini 50-60 milyon Euro seviyelerine kadar indirdi.