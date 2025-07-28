Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes'in transferi resmiyet kazanmaya çok yakın. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, transferin detaylarını duyurdu.

Haberde yer alan bilgilere göre; Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını 10 milyon euroya satın aldı. Benfica, Gedson'un haklarının yüzde 50'sini elinde tutuyordu. Beşiktaş, Spartak Moskova ile anlaşmadan önce bu hakkı satın alarak oyuncunun tüm ekonomik haklarını aldı.

BENFICA'NIN KASASINA TOPLAM 16 MİLYON EURO GİRDİ

Benfica, Gedson'un Beşiktaş'a ilk transferinden 6 milyon euro gelir elde etmişti. Beşiktaş'ın, oyuncunun geri kalan haklarını satın almasıyla birlikte Portekiz kulübünün kasasına 10 milyon euro daha girmiş oldu. Böylece Benfica, Gedson Fernandes'ten toplamda 16 milyon euro kazanç sağladı.

GEDSON, RUSYA'DA DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Zenit'e transferi son anda gerçekleşmeyen 25 yaşındaki orta saha, kariyerine artık Rusya Premier Ligi'nde devam edecek.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Öte yandan Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.