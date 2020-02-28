İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2371
  • EURO
    6,8764
  • ALTIN
    328.237
  • BIST100
    105215
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Spor

Bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 'Seneye bizimle olmayacak' dediği Alman file bekçisi Karius, Liverpool'dan bonservisini bedava alarak Beşiktaş'ta kalmayı hedefliyor.

28 Şubat 2020 Cuma10:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:28

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce "Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapan Sergen Yalçın, Alman file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı.

Başarılı çalıştırıcı; kendisinin iyi bir kaleci olduğunu ama Beşiktaş'ın mali şartları göz önüne alındığında kendisiyle yola devam edemeyeceklerini, hem Liverpool'un istediği rakamı hem de kendisine ödenen rakamı karşılamalarının söz konusu olmadığını anlattı.

Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti.

Sergen'in bu sözleri üzerine Loris Karius'un kendisini istemeyen Liverpool'la görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, İstanbul'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.

(Takvim)

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor
TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.