Leonardo Bonucci ile Alanyasporlu antrenör arasında kavga!

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası koridorunda arbede çıktı.

Kadıköy'de tribünler Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a maç içerisinde ve devre arası düdüğünden sonra büyük tepki gösterdi. Ertuğrul, soyunma odası tüneline girerken yanına Leonardo Bonucci geldi ve konuştuğu görüldü. Ardından Alanyaspor kaleci antrenörü Metin Aktaş da Bonucci'ye tepki gösterdi.

Bu tartışmanın ardından diğer antrenörler de tartışmaya başladı.



Maçın hakemi Çağdaş Altay da soyunma odası tüneli girişinde durdu ve bir müddet tartışmanın bitmesini bekledi.

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