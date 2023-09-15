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Spor

Bonucci: Yaşadığım en büyük aşağılanma

Juventus'ta son dönemlerinde yaşadığı problemlerden sonra sözleşmesi feshedilen Bonucci, ayrılığının ardından ilk kez konuştu. Tecrübeli stoper eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi eleştirdi.

15 Eylül 2023 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Bonucci: Yaşadığım en büyük aşağılanma
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Juventus'ta kadro dışı bırakılarak sözleşmesi feshi ile takımdan ayrılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci ayrılık süreciyle ilgili konuştu. Bonucci teknik direktör Allegri'nin kendisine kulübün ayrılık isteğini önceden söylediğinin doğru olmadığını belirterek, "Yeni sezon başlamadan Mayıs ayında genç oyuncuların önünü açmak için takımda 5-6. tercih olabileceğimi söyledim. Allegri'nin bana kulübün beni istemediğini önceden söylediği yalan. Kulüp bana 13 Temmuz'dan sonra projelerinin içinde olmadığını iletti. Bu, bugüne kadar yaşadığım en büyük aşağılanmadır." diye konuştu.

İtalyan oyuncu yaşadıklarının büyük hüsran olduğunu belirterek "Juventus oyuncusu olarak 500'den fazla maça çıkmış biri olarak bana bunlar yaşatıldı" diyerek siyah beyazlı takımdan küs ayrıldığını ifade etti.

Serbest kalmasının ardından Bundesliga ekibi Union Berlin'e imza atan 36 yaşındaki oyuncu, Juventus formasıyla 502 maça çıkarken İtalya Milli Takımı'nda da 121 kez Mavili formayı giydi.

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