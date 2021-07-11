DHA 11 Temmuz 2021 Pazar 16:09 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 16:09

NBA patentli 1.98 boyundaki Colson, daha önce 2019-2020 sezonunda ülkemizde Darüşşafaka Tekfen'de forması giymişti. Geçen sezon Fransa Ligi takımlarından Strasbourg formasıyla hem Fransa Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde en değerli oyuncu seçilen Bonzie Colson, bir dönem NBA'de Milwaukee Bucks için ter dökmüştü. Colson geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 18.4 sayı, 5.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile oynadı.

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