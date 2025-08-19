Boran Yılmaz, Bornova 1877'de

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bornova 1877, kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bir takviye daha gerçekleştirerek son olarak Denizlispor'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Boran Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2007 doğumlu orta saha Boran Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Denizlispor forması giyen oyuncumuz Boran Yılmaz'a formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.