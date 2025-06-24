İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2025 Salı / 28 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6105
  • EURO
    46,072
  • ALTIN
    4231.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borç krizinin faturası ağır oldu! Lyon 2. Lig'e düşürüldü
Spor

Borç krizinin faturası ağır oldu! Lyon 2. Lig'e düşürüldü

Fransa'nın köklü kulübü Olimpik Lyon, mali problemleri nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 21:50 - Güncelleme:
Borç krizinin faturası ağır oldu! Lyon 2. Lig'e düşürüldü
ABONE OL

Fransa'da özellikle 2000'li yılların başındaki başarıları ve üst üste aldığı şampiyonluklarla dikkat çeken Lyon, büyük bir şok yaşadı.

Lyon, kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası almıştı. Fransa'da Ulusal Mali Denetim Kurulu, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıkladı; Küme düşme cezası

GELECEK SEZON İKİNCİ LİG!

Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.