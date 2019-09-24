Borç yükü 2.4 milyar lira oldu

Beşiktaş’ta görevi bırakma kararı alan Fikret Orman 7 yıl önce başkan seçildiğinde kulübün borcu 490 milyon liraydı. 2014’te Siyah-Beyazlılar’ın borcu 568 milyon liraya, 2015’te 926 milyon liraya, 2016’da 1.1 milyar liraya, 2017’de 1.8 milyara çıktıktan sonra 2018’de 1.7 milyar liraya inse de bu yıl açıklanan son borç miktarı 2.4 milyar lira oldu. Orman döneminde borçlar 5 katına yükseldi.