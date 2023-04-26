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Spor

Bordo-beyazlılarda 7 futbolcu kadro dışı kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da 7 futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

26 Nisan 2023 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Bordo-beyazlılarda 7 futbolcu kadro dışı kaldı
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Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında sahasında 2-0 önde olduğu karşılaşmada Erzurumspor'a 4-2 mağlup olan Bandırmaspor'da 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Bordo-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Caner Hüseyin Bağ, Mustafa Saymak, Fatih Kurucuk, Atabey Çiçek, Okan Alkan, Sekou Camara ve Mateusz Holownia'ya sezon sonuna kadar izin verildiğini ifade edildi.

Öte yandan Bandırmaspor'da Altınordu maçının hazırlıkları da devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Altınordu'nun konuğu olacak.

Bandırmaspor ligde oynadığı 32 resmi maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 50 puanla 9. sırada yer alıyor.

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