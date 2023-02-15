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Spor

Trabzonspor, Basel maçına hazır

UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın evinde İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
Trabzonspor, Basel maçına hazır
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın bu bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Ayrıca #HepBirlikte'yiz sloganı ile birçok takımın taraftarının da maçta olması bekleniyor.

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