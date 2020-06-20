Borissia Dortmund gol rekoru kırdı! Ligde ikinciliği garantiledi

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 18:52

Bundesliga'nın 33. haftası oynanan 9 maçla tamamlandı. Günün en önemli maçında sezonu ikinci sırada bitirmek isteyen Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Konuk ekip karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan Piszczek ile geliştirdiği atakta, Giovanni Reyna'nın şık pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Erling Haaland'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Dortmund, maçın duraklama dakikalarında Amadou Haidara'nın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

GOL REKORU GELDİ



Bu maçta atılan 2 golle birlikte 2019-20 sezonunda Bundesliga'da attığı gol sayısını 84'e yükselten Borussia Dortmund, kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atma rekorunu kırmayı başardı.

Erling Haaland ise bu sezon Salzburg ve Borussia Dortmund formalarıyla çıktığı 39 resmi maçta gol sayısını 43'e yükseltmiş oldu (OptaCan).

Aldığı bu galibiyetle puanını 69'a yükselten Dortmund, Leipzig ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti ve sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Leipzig ise 63 puanla üçüncü sırada kaldı.