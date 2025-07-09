Borja Sainz'ın yeni adresi belli oldu

Porto, bir dönem Süper Lig'de Giresunspor forması giyen Borja Sainz'ı kadrosuna kattı.

Sky Sports'un haberine göre Porto, 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için Norwich City'ye 16 milyon Euro civarında bonservis ödedi.

FARIOLI'NIN İLK TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezon Ajax karşısında 9 puanlık farkı eriten ve şampiyonluğu kaybeden Francesco Farioli, sezon sonunda Hollanda temsilcisinden ayrılmıştı. Genç teknik adam, yaz başında Porto ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yeni bir meydan okumanın kapısını aralamıştı. İtalyan teknik adamın ilk transferi Sainz oldu.

GİRESUNSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

2022-23 sezonunda Süper Lig'de Giresunspor forması giyen futbolcu 32 maçta forma giyerken 9 gol 4 asistlik bir perfomans göstermiş, bu performansın ardından Norwich City'e transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Norwich formasıyla 43 maça çıkan İspanyol futbolcu 19 gol atarken 4 de asist kaydetti.