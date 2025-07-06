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Spor

Borna Sosa, Premier Lig yolcusu

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Ajax'ın başarılı sol beki Borna Sosa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 21:02 - Güncelleme:
Borna Sosa, Premier Lig yolcusu
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Ajax ve Crystal Palace, Borna Sosa için anlaşmaya yakın.

Borna Sosa, Ajax'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Hırvat sol bek, Crystal Palace'a gidecekler listesinde. Kulüpler anlaşmaya yaklaşıyor.

PALACE'IN İLGİSİ UZUN SÜREDİR VAR

Palace'ın ilgisi bir süredir biliniyordu. Sosa, teknik direktör Oliver Glasner ile iyi görüşmeler yaptıktan sonra kulüp Ajax'a bir teklif sundu. Kulüpler artık bir anlaşmaya vardı ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

AJAX'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

Sosa'nın yaklaşan transferi ile Ajax'tan göç başlıyor. Kristian Hlynsson (FC Twente) ve Christian Rasmussen (Fortuna Düsseldorf) çoktan ayrıldılar ve Sivert Mannsverk'in de yakında ayrılması muhtemel.

  • Crystal Palace
  • Borna Sosa transferi
  • Ajax sol bek

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