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Spor

Bornova 1877'nin yeni transferi Berkay Samancı

Bornova 1877, eski oyuncusu olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Samancı'yı tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA7 Ocak 2025 Salı 12:25 - Güncelleme:
Bornova 1877'nin yeni transferi Berkay Samancı
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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, bir transfer hamlesi yaparak eski oyuncusu olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Samancı'yı tekrar kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili Bornova 1877'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer çalışmaları kapsamında Derince Belediyespor'dan Berkay Samancı'yı kadrosuna kattı. Ekibimiz, geçtiğimiz sezon da kulübümüzde forma giyen tecrübeli isimle anlaşma sağladı. Berkay'a formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2023-2024 sezonunda Bornova 1877 forması giyen Berkay Samancı, İzmir'de daha önce Bucaspor, Altınordu ve Menemen FK formalarını da giydi.

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