İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2024 Pazar / 24 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borurssia Dortmund'dan Nuri Şahin'e destek! ''Ona güveniyoruz''
Spor

Borurssia Dortmund'dan Nuri Şahin'e destek! ''Ona güveniyoruz''

Oynadığı son iki maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve mağlup olan Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl teknik direktör Nuri Şahin'e güvendiklerini söyledi.

27 Ekim 2024 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Borurssia Dortmund'dan Nuri Şahin'e destek! ''Ona güveniyoruz''
ABONE OL

Almanya Bundesliga'da Nuri Şahin yönetimindeki Borurssia Dortmund öne geçtiği maçta Augsburg'a 2-1 kaybetti.

Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 1 puan alan Nuri Şahin'in ekibi hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen Real Madrid'e mağlup oldu.

DORTMUND'DAN DESTEK

Dün oynanan Augsburg maçının ardından Sky Sports'a konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Nuri Şahin'e güvendiklerini söyledi.

Kehl maça ilişkin, "Belirleyici anlarda iyi iş yapamadık. Öne geçtik ve aslında oyunu kontrol de ettik. Bunun gibi anlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Çok çaba harcadık ama olmadı. Yeterince etkili değildik." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri Şahin'e güvendiklerini ve yeni bir takım kurduklarını belirten Kehl, "Ona güvenimiz tam, buna şüphe yok. Yaz aylarında yeni bir yol izledik ve yeni bir takım kurduk. Henüz tam istediğimiz yerde değiliz ancak çok çalışmaya devam etmekten başka alternatifimiz yok. Sonuçtan hepimiz sorumluyuz. Nuri Şahin takımını en iyi şekilde hazırlıyor." açıklamasında bulundu.

DEPLASMANDA KÖTÜ PERFORMANS

Borussia Dortmund bu sezon ligdeki tüm galibiyetlerinin hepsini iç sahada aldı.

Evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Nuri Şahin'in ekibi, deplasmandaki 4 maçın birinde berabere kalırken 3 kez kaybetti.

Bundesliga'da Borussia Dortmund topladığı 13 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.