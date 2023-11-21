Borussia Dormund, Salih Özcan için kararını verdi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Salih Özcan için Borussia Dortmund kararını verdi.

YÜKSEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bild'de yer alan habere göre, Dortmund'un Salih Özcan'ı ancak yükek bir teklif gelmesi durumunda satabileceği belirtildi.

Alman ekibinin, milli futbolcunun performansından memnun olduğu ve Salih'i kolay kolay bırakma niyeti olmadığı aktarıldı. Borussia Dortmund'un bu nedenle başarılı orta saha oyuncusu için sadece yüksek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

DORTMUND 5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Borussia Dortmund, 25 yaşındaki oyuncuyu geçen yaz Köln'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan, Borussia Dortmund forması altında şu ana kadar çıktığı 47 maçta 2 asist yaptı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Milli oyuncunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.