Borussia Dortmund 3 puanı son dakikalarda aldı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında deplasmanda Stuttgart'ı 90+4 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 00:02 - Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşılaştı.

Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Uzun süre gol sesi çıkmayan mücadelede Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 90+4'te Karim Adeyemi ve 90+6'da Julian Brandt kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Dortmund, 64 puana ulaşarak 2. sıradaki yerini korudu ve zirve takibini sürdürdü.

Ligde 6 maç sonra ilk kez yenilen Stuttgart ise 53 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Bundesliga'nın 29. haftasında Dortmund, Leverkusen'i konuk edecek. Stuttgart ise Hamburg'u ağırlayacak.

