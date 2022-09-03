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Spor

Borussia Dortmund 3 puanı tek golle aldı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.

3 Eylül 2022 Cumartesi 00:38 - Güncelleme:
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Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Marco Reus kaydetti.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Hoffenheim'da ise Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 12'ye yükseldi. Hoffenheim 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, RB Leipzig deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Mainz 05'i ağırlayacak.

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