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  • Borussia Dortmund 85'te yıkıldı! Bayern Münih 1 puanı kurtardı
Spor

Borussia Dortmund 85'te yıkıldı! Bayern Münih 1 puanı kurtardı

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayern Münih ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

30 Kasım 2024 Cumartesi 22:35 - Güncelleme:
Borussia Dortmund 85'te yıkıldı! Bayern Münih 1 puanı kurtardı
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Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. BVB Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Bayern Münih, 85. dakikada Jamal Musiala'nın attığı golle beraberliği kurtarmayı başardı.

1-1'lik beraberlik sonrası Borussia Dortmund 20, Bayern Münih ise 30 puana yükseldi.

Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Borussia Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Bayern Münih, sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.

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