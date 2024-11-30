Borussia Dortmund 85'te yıkıldı! Bayern Münih 1 puanı kurtardı

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. BVB Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Bayern Münih, 85. dakikada Jamal Musiala'nın attığı golle beraberliği kurtarmayı başardı.

1-1'lik beraberlik sonrası Borussia Dortmund 20, Bayern Münih ise 30 puana yükseldi.

Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Borussia Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Bayern Münih, sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.