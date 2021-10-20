İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3068
  • EURO
    10,8289
  • ALTIN
    529.171
  • BIST100
    1429.85
Spor

Borussia Dortmund, Ajax'ı durduramadı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Ajax, evinde Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Dortmund ise 6 puanla zirve takibini sürdürdü.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:47 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:47
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş'ın rakipleri Ajax ile Dortmund karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini Marco Reus 11. dakikada kendi ağlarını havalandırarak açarken Daley Blind 25. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Ajax fırtınası sürerken Antony farkı üçe çıkardı. 72. dakikaya gelindiğinde Haller'in golüyle skor 4-0'a ulaştı ve Dortmund deplasmanda tarihe geçecek bir mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla Ajax 9 puana yükselerek 3'te üç yaptı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise 6 puanda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.