Borussia Dortmund, Ajax'ı durduramadı

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:47 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:47

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş'ın rakipleri Ajax ile Dortmund karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini Marco Reus 11. dakikada kendi ağlarını havalandırarak açarken Daley Blind 25. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Ajax fırtınası sürerken Antony farkı üçe çıkardı. 72. dakikaya gelindiğinde Haller'in golüyle skor 4-0'a ulaştı ve Dortmund deplasmanda tarihe geçecek bir mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla Ajax 9 puana yükselerek 3'te üç yaptı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise 6 puanda kaldı.