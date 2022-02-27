Borussia Dortmund, Augsburg'a takıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 24. haftasında WWK Arena'da oynanan karşılaşmada 35. dakikada Thorgan Hazard'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Augsburg, 78. dakikada Noah Sarenren Bazee'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşama 1-1 berabere sonuçlandı.
Borussia Dortmund, 50 puanla lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Augsburg ise 23 puan ve averajla 15. sıraya yükseldi.
LEİPZİG, BOCHUM DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNDÜ
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Leipzig, deplasmanda Bochum'u 1-0 yendi.
Leipzig'in tek golünü 82. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.
Leipzig bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı ve averajla 4. sırada bulunuyor.
Bochum ise 29 puanla 11. sırada yer alıyor.