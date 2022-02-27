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Spor

Borussia Dortmund, Augsburg'a takıldı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Augsburg ile 1-1 berabere kalarak puanını 50 yaptı.

AA27 Şubat 2022 Pazar 22:22 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 22:22
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 24. haftasında WWK Arena'da oynanan karşılaşmada 35. dakikada Thorgan Hazard'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta Augsburg, 78. dakikada Noah Sarenren Bazee'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşama 1-1 berabere sonuçlandı.

Borussia Dortmund, 50 puanla lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Augsburg ise 23 puan ve averajla 15. sıraya yükseldi.

LEİPZİG, BOCHUM DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNDÜ

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Leipzig, deplasmanda Bochum'u 1-0 yendi.

Leipzig'in tek golünü 82. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.

Leipzig bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı ve averajla 4. sırada bulunuyor.

Bochum ise 29 puanla 11. sırada yer alıyor.

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