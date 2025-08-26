İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0335
  • EURO
    47,8496
  • ALTIN
    4461.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka'yı duyurdu
Spor

Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka'yı duyurdu

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund 21 yaşındaki genç futbolcu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA26 Ağustos 2025 Salı 16:01 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka'yı duyurdu
ABONE OL

Alman ekibi Borussia Dortmund, Chelsea'den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Chelsea'den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren İngiliz orta saha ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chukwuemeka, Alman ekibiyle 10'u Bundesliga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4'ü FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 18 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

Ayrıca Dortmund, Hırvat Teknik Direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzattığı açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.