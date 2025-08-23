İSTANBUL 29°C / 21°C
23 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Borussia Dortmund deplasmanda 2 puan bıraktı
Spor

Borussia Dortmund deplasmanda 2 puan bıraktı

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund ile St Pauli karşı karşıya geldi. Millerntor Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:26
Borussia Dortmund deplasmanda 2 puan bıraktı
ABONE OL

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund ile St Pauli karşı karşıya geldi.

Millerntor Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Borussia Dortmund'un gollerini 34. dakikada Serhou Guirassy, 67. dakikada Waldemar Anton ve 74. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Groningen'in gollerini ise 50. dakikada Andreas Hountondji, 86. dakikada penaltıdan Danel Sinani ve 89. dakikada Erich Smith kaydetti.

Mücadelenin 39. dakikasında Dortmund oyuncusu Guirassy penaltı atışından yararlanamadı.

Öte yandan karşılaşmanın 85. dakikasında Dortmund oyuncusu Filippo Mane kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla iki takım da lige 1'er puanla başladı.

Borussia Dortmund önümüzdeki hafta evinde Union Berlin'i konuk edecek. St Pauli ise Hamburg deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
