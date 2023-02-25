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Spor

Borussia Dortmund deplasmanda 3 puanı 1 golle aldı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.

25 Şubat 2023 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Borussia Dortmund deplasmanda 3 puanı 1 golle aldı
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Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Hoffenheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ancak sakatlanarak 30. dakikada yerini Ermin Bicakcic'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Dortmund, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı ve 46 puana yükseldi. Son 12 maçında kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Hoffenheim, 19 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Leipzig'i konuk edecek. Hoffenheim ise Mainz deplasmanında yara sarmaya çalışacak.

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