Borussia Dortmund deplasmanda dört köşe

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanına konuk oldu. Borussia Dortmund, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Karim Adeyemi, 51. dakikada Carney Chukwuemeka 68. dakikada Sehrou Guirassy ve 78. dakikada Jamie Bynoe-Gittens attı. Freiburg'un tek golü 88. dakikada Maximilian Eggestein'den geldi.

Konuk ekip Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Borussia Dortmund, bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Freiburg'un ligdeki galibiyet hasreti beş maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 41 puana yükseldi. Freiburg, 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Freiburg, Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.