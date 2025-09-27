İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund deplasmanda hata yapmadı
Spor

Borussia Dortmund deplasmanda hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. MEWA ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Borussia Dortmund deplasmanda hata yapmadı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi.

MEWA ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Daniel Svensson ve 40. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.

Öte yandan Mainz'de Robin Zentner, 71. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde yalnızca 1 beraberliği olan Dortmund, bu sonuçla birlikte namağlup serisini sürdürdü ve 13 puana yükselerek lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Bu sezon tek galibiyeti bulunan Mainz ise 4 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Mainz, deplasmanda Hamburg ile karşılaşacak. Dortmund ise Leipzig'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.