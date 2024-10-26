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Spor

Borussia Dortmund deplasmanda kayıp

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'daki maçı Dortmund 2-1'lik skorla kaybetti.

26 Ekim 2024 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Borussia Dortmund deplasmanda kayıp
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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'daki maçı Dortmund 2-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 50. dakikalarda Alexis Claude Maurice attı. Dortmund'un tek golü 4. dakikada Donyell Malen'den geldi.

Dortmund'da Almugera Kabar, 90+9'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 5-2'lik yenilgiyle ayrılan Dortmund, ligde de öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.

TÜM MAĞLUBİYETLER DÖNÜŞTE

Bu sezon ligde üçüncü yenilgisini alan Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, tüm yenilgilerini Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların ardından aldı.

Bu sonucun ardından Dortmund, 13 puanda kaldı. Augsburg, puanını 10 yaptı.

Dortmund, ligin bir sonraki haftasında sahasında Leipzig'i ağırlayacak. Augsburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek.

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