Borussia Dortmund deplasmanda kayıp!

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta maçında Bologna ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 2-1'lik skorla kazandı.

Alman basını tarafından Nuri Şahin'in geleceği açısından kritik kabul edilen ve teknik direktörlük koltuğunu kaybetmemesi için yenilmemesi gerektiği belirtilen mücadeleye Dortmund, 15. dakikada Serhou Guirassy'nin penaltı golüyle öne geçerek başladı.

DALINGA OYUNA GİRDİ, MAÇI DEĞİŞTİRDİ

64. dakikada oyuna Thijs Dalinga, 71. dakikada skora eşitliği getirdi, 72. dakikada Samuel Illing Junior'a asistini yaptı.

BORUSSİA DORTMUND'DAN SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Son 8 resmi maçta 1 kez kazanabilen ve resmi maçlarda üst üste 4. kez yenilen Dortmund, 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde eden Bologna, puanını 5'e çıkardı.

Dortmund, gelecek hafta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Bologna ise Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.