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Spor

Borussia Dortmund evinde Augsburg'a yenildi

Almanya Bundesliga'nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Augsburg 1-0 kazandı.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde Augsburg'a yenildi
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Almanya Bundesliga'nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti.

BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Augsburg 1-0 kazandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jeffrey Gouweleeuw kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Augsburg, puanını 35 yaptı. Borussia Dortmund'da 35 puana yükseldi.

Augsburg, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanına gidecek. Augsburg, Wolfsburg'u konuk edecek.

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