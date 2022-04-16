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Spor

Borussia Dortmund evinde gol oldu yağdı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 30. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Wolfsburg'u 6-1 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 19:21 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:21
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, konuk ettiği Wolfsburg'u 6-1 yendi.

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 30. haftasında Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u ağırladı.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 24. dakikada Tom Rothe, 26. dakikada Axel Witsel, 28. dakikada Manuel Akanji, 35. dakikada Emre Can ve 38. dakikada Erling Halland'ın attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 54. dakikada Haaland ile bulduğu golle durumu 6-0 yaptı.

Wolfsburg 81. dakikada Ridle Baku'nun topu filelere göndermesiyle skoru 6-1'e getirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Bu galibiyetle puanını 63'e çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Wolfsburg ise 34 puanla 13. sırada kaldı.

Hertha Berlin, Suat Serdar'ın golüyle Augsburg'u 1-0 yendi

Ligde düşme hattından çıkmak isteyen Hertha Berlin, deplasmanda Augsburg'u 1-0 yendi.

Başkent ekibinin tek golünü 49. dakikada Türk kökenli futbolcusu Suat Serdar kaydetti.

Son 9 maçta ikinci galibiyetini alan Hertha Berlin, puanını 29'a çıkartarak maç fazlasıyla 15. sıraya yükselirken, Augsburg ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Freiburg sahasında Bochum'u 3-0 yenerken, Mainz 05 ile Stuttgart ise golsüz berabere kaldı.

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