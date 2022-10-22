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Spor

Borussia Dortmund evinde gol oldu yağdı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Stuttgart'ı 5-0 mağlup etti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:30 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde gol oldu yağdı
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Almanya 1. Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 5-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 53. dakikalarda Jude Bellingham, 13. dakikada Niklas Süle, 44. dakikada Gio Reyna ve 72. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti.

Ligde 3 maç aradan sonra kazanan Dortmund, puanını 19'a yükseltti. Son 5 haftada 4. yenilgisini alan Stuttgart ise 8 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Stuttgart ise sahasında Augsburg'u konuk edecek.

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