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Spor

Borussia Dortmund evinde ilk kez kaybetti! Bayer Leverkusen zirveye tutundu

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 00:57 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde ilk kez kaybetti! Bayer Leverkusen zirveye tutundu
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Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.

Bayer Leverkusen henüz 25. saniyede Nathan Tella ile öne geçti. Xabi Alonso'nun ekibinde Patrik Schick, 8. dakikada farkı ikiye çıkardı. Borussia Dortmund, 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın golüyle 2-1'i buldu. Leverkusen'de Schick, 19. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve fark yeniden ikiye çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Bayer Leverkusen'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, ilk yarının aksine uzun süre gol sesi çıkmadı.

Borussia Dortmund, 78. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Serhou Guirassy, fileleri havalandırdı ve durum 3-2 oldu.

Maçta başka gol olmadı ve Leverkusen, Dortmund deplasmanında 3-2 kazandı.

SAHASINDA İLK KEZ KAYBETTİ

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sonuçla bu sezon ligde sahasında ilk kez mağlup oldu. Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen ise ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 35 puana yükseldi. Borussia Dortmund, 25 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, ligin bir sonraki haftasında sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund, Holstein Kiel deplasmanına gidecek.

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