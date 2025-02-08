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Spor

Borussia Dortmund evinde kayıp

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Stuttgart oldu.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 20:15 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde kayıp
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Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Stuttgart oldu.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada kendi kalesine Waldemar Anton ve 61. dakikada Julian Chabot attı. Ev sahibi Borussia Dortmund'un golü 81. dakikada Julian Brandt'tan geldi.

Borussia Dortmund, Julian Ryerson'un 90. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Stuttgart'ta Atakan Karazor, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Niko Kovac dönemine kötü bir başlangıç yaptı.

Bu sonucun ardından Dortmund, ligde 29 puanda kaldı. Stuttgart, 35 puana yükseldi.

Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Bochum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Stuttgart, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

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