İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund evinde kazandı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
Spor

Borussia Dortmund evinde kazandı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Holstein Kiel ile karşılaştı. Borussia Dortmund, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde kazandı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Holstein Kiel ile karşılaştı. Borussia Dortmund, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy, 47. dakikada Marcel Sabitzer ve 72. dakikada Felix Nmecha attı.

Holstein Kiel'de Carl Johansson, 9. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Borussia Dortmund, bu sonuçla ligi 57 puanla 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Bundesliga'dan düşmesi daha önce kesinleşen Holstein Kiel, lige 25 puanla veda etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.