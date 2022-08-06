Borussia Dortmund evinde Marco Reus ile kazandı

Bundesliga'da yeni sezonun ilk haftasında Edin Terzic'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ile Gerardo Seoane'nin ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Signal-Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip Borussia Dortmund 1-0 kazanırken, gol 10. dakikada kaptan Marco Reus'un ayağından geldi. Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, maç kadrosunda yer almadı. Konuk ekip Bayer Leverkusen'de 90+2'de kaleci Lukas Hradecky kırmızı kart gördü.

ADEYEMI SAKATLANDI

Borussia Dortmund'un Salzburg'dan transfer ettiği Alman futbolcu Karim Adeyemi'nin sakatlanarak 23. dakika oyuna devam edemedi ve yerini Thorgan Hazard'a bıraktı.

Bu sonuçla beraber lige 3 puanla başlayan Borussia Dortmund gelecek hafta Freiburg deplasmanına çıkarken, Bayer Leverkusen kendi evinde Augsburg'u konuk edecek.