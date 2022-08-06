İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2022 Cumartesi / 9 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund evinde Marco Reus ile kazandı
Spor

Borussia Dortmund evinde Marco Reus ile kazandı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'da yeni sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 21:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Bundesliga'da yeni sezonun ilk haftasında Edin Terzic'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ile Gerardo Seoane'nin ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Signal-Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip Borussia Dortmund 1-0 kazanırken, gol 10. dakikada kaptan Marco Reus'un ayağından geldi. Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, maç kadrosunda yer almadı. Konuk ekip Bayer Leverkusen'de 90+2'de kaleci Lukas Hradecky kırmızı kart gördü.

ADEYEMI SAKATLANDI

Borussia Dortmund'un Salzburg'dan transfer ettiği Alman futbolcu Karim Adeyemi'nin sakatlanarak 23. dakika oyuna devam edemedi ve yerini Thorgan Hazard'a bıraktı.

Bu sonuçla beraber lige 3 puanla başlayan Borussia Dortmund gelecek hafta Freiburg deplasmanına çıkarken, Bayer Leverkusen kendi evinde Augsburg'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.