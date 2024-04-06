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Spor

Borussia Dortmund evinde yıkıldı!

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, evinde konuk ettiği Stuttgart'a 1-0 mağlup oldu.

6 Nisan 2024 Cumartesi 22:23 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde yıkıldı!
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Bundesliga 28. hafta maçında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Stuttgart 1-0 kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Serhou Guirassy kaydetti. Guirassy, ligde 22. maçında 24. golünü kaydetti.

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart, puanını 60 yaparak lig ikincisi Bayern Münih ile puanını eşitledi. Borussia Dortmund ise 53 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Borussia Dortmund, M'Gladbach deplasmanına gidecek. Stuttgart, evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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